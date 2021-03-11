انت الان تتابع خبر ابرزها الكلاسيكو.. تفاصيل جولة اليوم من الدوري العراقي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وسيكون الفوز شعار الفرق خاصة وأن هناك من يصارع على الصدارة ومن يحاول الهروب من شبح الهبوط.

الجوية × الزوراء

يستضيف ملعب الشعب الدولي لقاء الكلاسيكو بين المتصدر القوة الجوية (الصقور) والوصيف الزوراء (النوارس).



المباراة تعد قمة الدوري العراقي للإرث الكبير الذي يمثله كل فريق والقاعدة الجماهيرية الواسعة لهما، وسيكون الصراع على أشده.القوة الجوية الذي تعثر في الجولة الماضية أمام متذيل الترتيب الصناعات الكهربائية يريد تفويت الفرصة على ملاحقيه واستعادة النتائج الإيجابية.في المقابل الزوراء هو الآخر يبحث عن فرصة الاقتراب من المتصدر ويرى في هذا اللقاء فرصة حقيقية لتقليص فارق النقاط.ويتصدر القوة الجوية لائحة الترتيب برصيد 47 نقطة، فيما يحتل الزوراء المركز الثاني برصيد 41 نقطة.القاسم × الشرطةسيكون الشرطة في مهمة ليست سهلة أمام القاسم في ملعب الكفل.الشرطة الذي تعثر في عدد من المباريات وفاز بصعوبة الجولة الماضية على زاخو سيصطدم بطموحات فريق القاسم الذي يسعى لنفض غبار الخسارة القاسية أمام أربيل بخماسية.القاسم حقق نتائج طيبة قبل أن يتعثر في الجولة الماضية وبالتالي مهمة الشرطة الساعي لاستثمار مواجهة المتصدر والوصيف للاقتراب أكثر من الصدارة ستكون محفوفة بالصعاب.الشرطة يحتل المركز الثالث برصيد 41 نقطة، فيما يحتل القاسم المركز السابع عشر برصيد 21 نقطة.

الديوانية × أربيل

الديوانية يستضيف على ملعبه فريق أربيل الذي بدأت تتضح لمسات مدربه الشاب لؤي صلاح الفائز بالخمسة في الجولة الماضية.

صاحب الأرض اكتملت صفوفه بالتحاق لاعبيه المحترفين ويعول على ملعبه لتحقيق النقاط الثلاث، بينما يدرك أربيل أن النقاط الثلاث ستؤمن موقعه وتبعده تماما عن المناطق المهددة بالهبوط.

أربيل والديوانية يملكان 24 نقطة وفارق الأهداف وضع أربيل في المركز الثالث عشر والديوانية خلفه تماما.

الحدود× الصناعات

المباراة التي لا تقل أهمية عن لقاء القمة هي مباراة الحدود والصناعات الكهربائية حيث أنها فرصة للطرفين لانتشال فريقهما من المناطق المهددة بالهبوط.

الحدود بطموحات مدربه الجديد عمار حسين والصناعات يراهن على الصحوة التي خلقها المدرب الشاب عباس عبيد.

الصناعات الكهربائية يحتل المركز السادس عشر برصيد 22 نقطة فيما يحتل الحدود المركز القبل الأخير برصيد 18 نقطة.

نفط البصرة × الكهرباء

الكهرباء سيكون في مهمة صعبة بضيافة نفط البصرة في ملعب الفيحاء حيث سيكون مطالبا باستعادة ألقه الذي فقده في الموسم الحالي وتراجعه في اللائحة أدخله في الحسابات المعقدة للهبوط.

نفط البصرة يحتل المركز الثاني عشر برصيد 25 نقطة فيما يحتل الكهرباء المركز الخامس عشر برصيد 22 نقطة.

الميناء × النجف

الميناء المتحفز بنتائج طيبة سيكون في اختبار صعب أمام فريق النجف الذي يخطو بثبات في المربع الذهبي بنتائج طيبة ومتلاحقة.

ويحتل النجف المركز الرابع برصيد 40 نقطة فيما يحتل الميناء المركز الحادي عشر برصيد 27 نقطة.