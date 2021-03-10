بايدن يعلن شراء 100 مليون جرعة من لقاح 'جونسون آند جونسون'

وبحسب المعلومات سيعلن بايدن عن القرار خلال اجتماع مع الرؤساء التنفيذيين من شركتي "جونسون أند جونسون" و"ميرك" التي ساعدت إدارته في التوسط في الوصول إلى صفقة لتسريع إنتاج لقاح "جونسون".

وقال بايدن إن الولايات المتحدة ستحصل على جرعات كافية من اللقاح بحلول نهاية مايو لتلقيح كل أمريكي بالغ أي حوالي 260 مليون شخص.



وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أنه يتم شراء الجرعات الإضافية لتلقيح الأطفال أو لاستخدامها كجرعات معززة أو لتطوير اللقاح لمكافحة الطفرات الجديدة من الفيروس.