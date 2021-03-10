وفاة رئيس عربي أسبق بعد إصابته بكورونا

وأشار موقع "غاروي" الإخباري إلى أن السياسي الذي ترأس بلاده منذ يناير 1991 حتى يناير 1997 توفي في أحد مستشفيات العاصمة الكينية نيروبي.

وكانت منظمة "المؤتمر الصومالي الموحد" عينت علي مهدي محمد رئيسا للدولة لمدة عامين فور الإطاحة بالرئيس محمد سياد بري، لكن التطورات اللاحقة المتمثلة في انقسام النخبة السياسية الحاكمة وانهيار المؤسسات الحكومية أدت إلى إطالة حكمه لست سنوات.