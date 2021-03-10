تسجيل ارتفاع كبير بإصابات كورونا اليومية في دولة أوروبية

وأشارت الوزارة في تقريرها اليومي إلى أنه تم تسجيل 264 وفاة جراء الفيروس في الـ24 ساعة الأخيرة، في انخفاض ملحوظ عن عدد وفيات يوم أمس الذي بلغ 368.

ولفتت إلى أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 89565، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 3963165.



وأوضحت أن عدد المصابين في أسرة المستشفيات بالعناية المركزة بلغ 3918.

وأضافت أن عدد المواطنين الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح المضاد للفيروس وصل إلى 4164418.