اخبار العالم / اخبار العراق

خلال يوم.. إيطاليا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة بكورونا

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر خلال يوم.. إيطاليا تسجل أكثر من 22 ألف إصابة بكورونا والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سجلت إيطاليا، اليوم الأربعاء، 22409 إصابات و332 وفاة جديدة بفيروس المسبب لعدوى "كوفيد-19".
وأفادت وزارة الصحة الإيطالية، في إحصائية جديدة، بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى "كوفيد-19" في إيطاليا خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 22409 حالات ليصل العدد العام إلى مستوى 3123502 حالتين.

ويمثل هذا العدد ارتفاعا بمؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا، الذي بلغ يوم 7 مارس 20765 حالة، وفي 8 مارس 13902، وفي 9 مارس 19749.

وأضافت وزارة الصحة أنها رصدت 332 وفاة ناجمة عن المرض خلال يوم، ليصل عدد ضحايا الجائحة في البلاد إلى 100811 حالة.

الكلمات الدلائليه
هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

قد تقرأ أيضا