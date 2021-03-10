عمليات البصرة تثمن العمل البطولي للأمن الوطني في تفكيك 'شبكة مخدرات'

وقال مدنف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "يثمن الدور البطولي الذي قام به أبطال جهاز الأمن الوطني ونجاحهم بتفكيك شبكة إجرامية تتكون من مجموعة أشخاص تتاجر بمواد مخدرة في المحافظة".

واعلن مدنف في سياق أخر، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بأحياء مراسيم زيارة الإمام الكاظم علية السلام في محافظة البصرة.

