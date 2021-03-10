انت الان تتابع خبر عمليات البصرة تثمن العمل البطولي للأمن الوطني في تفكيك 'شبكة مخدرات' والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - ثمن قائد عمليات البصرة، اللواء الركن أكرم صدام مدنف، الاربعاء، العمل البطولي للأمن الوطني في تفكيك شبكة تجارة بالمخدرات.
وقال مدنف في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "يثمن الدور البطولي الذي قام به أبطال جهاز الأمن الوطني ونجاحهم بتفكيك شبكة إجرامية تتكون من مجموعة أشخاص تتاجر بمواد مخدرة في المحافظة".
واعلن مدنف في سياق أخر، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بأحياء مراسيم زيارة الإمام الكاظم علية السلام في محافظة البصرة.
واعلن مدنف في سياق أخر، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بأحياء مراسيم زيارة الإمام الكاظم علية السلام في محافظة البصرة.