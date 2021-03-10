اخبار العالم / اخبار العراق

طائرات F_16 العراقية توجه ضربات دقيقة ضد أوكار داعش في حمرين

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر طائرات F_16 العراقية توجه ضربات دقيقة ضد أوكار داعش في حمرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الإعلام الأمني، اليوم الأربعاء، عن توجيه ضربات صاروخية جوية دقيقة استهدفت أوكار الإرهابيين في حمرين.
وقالت الخلية في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "وفقاً لمعلومات استخبارية دقيقة، وبأمر وتنسيق من قيادة العمليات المشتركة نفذ الأبطال في طيران القوة الجوية ضربات جوية دقيقة بواسطة طائرات F_16 العراقية".

وأوضح البيان، أن "الضربات استهدفت أوكار عناصر عصابات داعش الإرهابية في جبال حمرين ضمن قاطع عمليات ديالى، وسنوافيكم التفاصيل لاحقاً".
الكلمات الدلائليه
محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

قد تقرأ أيضا