انت الان تتابع خبر مصدر أمني يكشف تفاصيل مقتل والد 'علي جاسب' في العمارة والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر أمني، الاربعاء، تفاصيل مقتل والد الناشط "المغيب" علي جاسب في العمارة، مؤكداً اعتقال ستة من المشتبه بهم في الحادث.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "المعلومات الاولية تشير الى ان حادث قتل والد المختطف علي جاسب في ميسان نتيجة خلاف عشائري".
وأضاف المصدر أن "القوات الامنية اعتقلت ٦ من المشتبه بهم".
وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الأربعاء، باغتيال والد الناشط العراقي المغيب قسرياً علي جاسب في ميسان.