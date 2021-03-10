انت الان تتابع خبر مصدر أمني يكشف تفاصيل مقتل والد 'علي جاسب' في العمارة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف مصدر أمني، الاربعاء، تفاصيل مقتل والد الناشط "المغيب" علي جاسب في العمارة، مؤكداً اعتقال ستة من المشتبه بهم في الحادث.