روحاني: اتهام إيران بالهجمات الأخيرة في العراق غير بناء

وأكد روحاني في اتصال هاتفي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الولايات المتحدة "تزعم أنها تريد العودة إلى الاتفاق النووي لكنها لم تقدم على أي خطوة عملية".

وأضاف أنه أنه لا خيار أمام واشنطن سوى رفع العقوبات والوفاء بالتزامات الاتفاق النووي، لافتا إلى أن "سياسة إيران قائمة على العمل مقابل العمل".



كما شدد الرئيس الإيراني على أن "عدم التزام الطرف الأوروبي بتعهداته أفقد ثقة الإيرانيين بأوروبا وضيّق الأجواء الدبلوماسية معها".

وتابع أن "الولايات المتحدة لم تنسحب من الاتفاق النووي بالتفاوض لتعود إليه بالتفاوض".

وفي حديثه عن دور إيران في المنطقة، قال روحاني "لا يمكن إنكار نفوذ إيران الإقليمي، وطهران مستعدة لحل أزمات المنطقة بالتعاون الإقليمي وتعزيز دور الأمم المتحدة"، مشيرا إلى أن "إيران لم تكن البادئة بأي هجوم على أي طرف وهي جزء من الحل في كافة أزمات المنطقة".



ونفى روحاني تورط بلاده في الهجمات الأخيرة بالعراق، مشددا على أن توجيه تهم مماثلة "أمر غير بناء وعلى واشنطن تحمل مسؤولية أخطاءها في المنطقة".

وأشار إلى أن "الهجمات الأخيرة على قوات التحالف الدولي مثيرة للشك"، مضيفا أن بلاده طلبت من الحكومة العراقية التحقيق في الأمر.