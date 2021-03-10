العمليات المشتركة تكشف حقيقة زيادة قوات حلف الناتو

بغداد - ياسين صفوان - أكدت قيادة العمليات المشتركة، اليوم الأربعاء، أن بعثة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الموجودة في البلاد، هي بعثة تدريبية، مشيرة إلى أنه لا توجد زيادة في قوات الناتو.



وقال الناطق باسم قيادة العمليات المشتركة اللواء تحسين الخفاجي في حديث نقلته وكالة الأنباء العراقية، إنه "لا توجد زيادة في قوات حلف الناتو، والبعثة مكونة من 500 فرد متواجد ويمارسون عملهم بكل مهنية".

وأضاف الخفاجي، أن "قوات حلف الناتو في البلاد، ليست قتالية بل هي بعثة تدريبية غايتها تدريب واعداد كوادر تدريبية في القوات الامنية والقوات المسلحة بمختلف مسمياتها".

وتابع أن "البعثة تقدم لنا الدعم في مجال الاسناد الجوي والضربات الجوية وكذلك في مجال الاستخبارات".