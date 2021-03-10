مكتب المرشد الإيراني يشيد بـ'فطنة وحكمة السيد السيستاني' خلال لقاء البابا

وقال القمي في بيان أطلعت عليه الخليج 365، ان "ادانة آية الله السيد السيستاني للفقر والعنصرية والحرمان والحصار وتأكيده على أن على القادة الدينيين أن يتحملوا مسؤولياتهم ويعملوا بها من أفضل المصاديق على التعاليم القرآنية "كلمة سواء" بين اتباع وقادة الأديان الابراهيمية"، مضيفاً ان "زعيم الكاثوليك في العالم قدّر للسيد السيستاني الذي كان بتدبيره سبباً لحفظ ارواح الناس وكذلك المسيحيين".وأضاف، أن "إعلان السيد السيستاني عن أن القدس الشريف أرض محتلة قد وضعت خط بطلان على مؤامرة التطبيع مع الكيان الغاصب للقدس"، لافتاً إلى إن "الذاكرة التاريخية للتشيّع وبالخصوص في حوزة النجف الأشرف شاهد على ظهور قادة اذكياء وذوي بصيرة عالية وما زالت والذي سطع نجمهم في مختلف مراحل التاريخ".

وتابع "من خلال التعاون بين اتباع الاسلام والمسيحية الحقيقيين سوف نشهد تحسن أوضاع المحرومين في العالم وارتفاع الظروف الظالمة الحاكمة عليهم".



وأعرب معاون العلاقات الدولية في الخامنئي، عن أمله "بأن ترتفع العراقيل في التفاهمات والتعاون المشترك بين الاسلام والمسيحين والتي من جملتها الاسلامفوبيا والشيعة فوبيا المنتشرة في الدول الغربية".