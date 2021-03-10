القبض على متهمين بتفجير عبوات صوتية في صلاح الدين

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت فرقة الرد السريع، اليوم الاربعاء، القاء القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء شرق محافظة صلاح الدين.

وقالت الفرقة في بيان ورد لـ الخليج 365، ان "اللواء الثالث وبالتعاون مع قسم استخبارات فرقة الرد السريع، تمكنوا من القاء القبض على اثنين من المطلوبين للقضاء وفق المادة ٤/ ارهاب في طوز خرماتو شرق صلاح الدين".



واشار البيان إلى، انهم "فجروا عبوات صوتية في منطقة آمرلي قبل يومين فقط "، مؤكدة تسليمهم إلى جهة الطلب.

