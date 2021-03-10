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بالفيديو: فرنسا تحظر الحجاب... أبرز ما حدث في تاريخ اليوم‎

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بغداد - ياسين صفوان - 1814 - إرغام نابليون بونابرت على الانسحاب من "معركة لاون" في فرنسا.

1906 - بريطانيا تنزل اول مدرعة بحرية حربية في العالم إلى البحر في ميناء بورتسموث

1910 - إلغاء الرق في الصين.

1996 - أمير الكويت جابر الأحمد الصباح ورئيس فنلندا مارتي أهتيسآري يفتتحان برج التحرير في الكويت.


2004 - مجلس النواب الفرنسي يوافق على مشروع قرار يحظر ارتداء الحجاب في المدارس و المؤسسات الحكومية

2016 - اختيار أحمد أبو الغيط أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية خلفا لنبيل العربي .

2017 - تونس تعلن عن عثورها على لمخطوطة نادرة من التوراة تعود للقرن الخامس عشر.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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