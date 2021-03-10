انت الان تتابع خبر بالفيديو: فرنسا تحظر الحجاب... أبرز ما حدث في تاريخ اليوم والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - 1814 - إرغام نابليون بونابرت على الانسحاب من "معركة لاون" في فرنسا.
1906 - بريطانيا تنزل اول مدرعة بحرية حربية في العالم إلى البحر في ميناء بورتسموث
1910 - إلغاء الرق في الصين.
1996 - أمير الكويت جابر الأحمد الصباح ورئيس فنلندا مارتي أهتيسآري يفتتحان برج التحرير في الكويت.
2004 - مجلس النواب الفرنسي يوافق على مشروع قرار يحظر ارتداء الحجاب في المدارس و المؤسسات الحكومية
2016 - اختيار أحمد أبو الغيط أمينا عاما جديدا لجامعة الدول العربية خلفا لنبيل العربي .
2017 - تونس تعلن عن عثورها على لمخطوطة نادرة من التوراة تعود للقرن الخامس عشر.