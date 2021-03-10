انت الان تتابع خبر رسالة إليسا لـ هيفاء وهبي في عيد ميلادها والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقامت الفنانة اللبنانية، إليسا بتهنئة هيفاء وهبي بكلمات مؤثرة عبر حسابها الرسمي "تويتر" وكتبت: "عندما نقول "الجمال من الداخل إلى الخارج" فلا شك أنّكي ستتبادرين إلى الذهن أولا! أتمنى أن تحظي بأسعد عيد ميلاد وعام مليء بالسعادة والحب والصحة الجيدة".وعلقت هيفاء على تغريدة إليسا بصورة جمعتهما معا، وقالت: "وأنا أحبك كثيرا يا صديقتي الحميمة المذهلة ذات القلب الذهبي".

كما شاركت هيفاء وهبي متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من الاحتفال بيوم ميلادها والهدية المميزة التي تلقتها من شقيقتها علياء يموت في دبي.

وعبّرت هيفا عن سعادتها بهذه الهدية، وعلقت عليها قائلة: "ما بظن في أجمل من هيك مفاجأة رسمتني على رمال شاطئ البحر في دبي".

وتابعت: "هدية من أطيب وأحن أخت بالعالم بحبك كتير أختي".