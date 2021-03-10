أمريكا: العقوبات على إيران مطروحة على الطاولة ولكن..

وقال المسؤول لموقع أكسيوس، أن "المحادثات المباشرة مع إيران أكثر فعالية وأقل عرضة لسوء الفهم".

في سياق أخر، أشار المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي، أن "المحادثات المباشرة مع إيران أكثر فعالية وأقل عرضة لسوء الفهم".



وأضاف مالي، أن "الرئيس بايدن لن يتخذ خطوات أحادية الجانب فيما يخص إلغاء العقوبات على إيران".