انت الان تتابع خبر أمريكا: العقوبات على إيران مطروحة على الطاولة ولكن.. والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أكد مسؤول بالخارجية الأمريكية، اليوم الأربعاء، أن العقوبات على إيران مطروحة على الطاولة لكننا بحاجة أولا لمحادثات معها.
وقال المسؤول لموقع أكسيوس، أن "المحادثات المباشرة مع إيران أكثر فعالية وأقل عرضة لسوء الفهم".
في سياق أخر، أشار المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي، أن "المحادثات المباشرة مع إيران أكثر فعالية وأقل عرضة لسوء الفهم".
وأضاف مالي، أن "الرئيس بايدن لن يتخذ خطوات أحادية الجانب فيما يخص إلغاء العقوبات على إيران".
في سياق أخر، أشار المبعوث الأمريكي إلى إيران روبرت مالي، أن "المحادثات المباشرة مع إيران أكثر فعالية وأقل عرضة لسوء الفهم".
وأضاف مالي، أن "الرئيس بايدن لن يتخذ خطوات أحادية الجانب فيما يخص إلغاء العقوبات على إيران".