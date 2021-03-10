الاعرجي وبلاسخارت يؤكدان أهمية استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق

وقال مكتب الاعرجي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن الأخير "استقبل بمكتبه اليوم، بلاسخارات لبحث سبل تعزيز التعاون بين العراق والبعثة الأممية، والتأكيد على أهمية استمرار دعم الأمم المتحدة للعراق".وأوضح الأعرجي، بحسب البيان، أن "الحكومة تحترم قرار مجلس النواب العراقي الخاص بالقوات الأجنبية، وهي تعمل على إنهاء هذا الملف بشكل هادئ، وبما يضمن استقرار البلد".

كما استعرض الأعرجي مع بلاسخارت "عمل بعثة حلف الناتو في العراق، مؤكدا أن عدد موظفي بعثة الناتو هو ٣٢٠ عنصرا، يمثلون خبراء ومستشارين ومدربين و موظفين فقط، وليس للبعثة أية مهام قتالية أو أمنية في العراق".

وأشار الأعرجي، إلى أن "مهام بعثة حلف الناتو في العراق تندرج تحت وصف التدريب والاستشارة فقط، ولا يوجد قرار أو توجيه من الحكومة العراقية بزيادة عددهم أو تغيير مهامهم الاستشارية، وأن أي حديث عن زيادة عديد أفراد الناتو في العراق غير صحيح".