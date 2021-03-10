انت الان تتابع خبر الكاظمي يشكر القوات الأمنية والجهات التي ساهمت في نجاح مراسم زيارة الإمام الكاظم (ع) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - قدم رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، تعازيه الى الشعب العراقي والأمة الإسلامية في ذكرى استشهاد الإمام الكاظم عليه السلام.