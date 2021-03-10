انت الان تتابع خبر بالفيديو: البرلمان يصوت على 3 مواد وسط اعتراض على 'تهميش الأقليات' والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - خطوات وصفت بالجدية، يسير عليها مجلس النواب من اجل استكمال تشريع قانون المحكمة الاتحادية، إذ اكمل التصويت على ثلاث مواد اخرى، ورفع المواد الخاصة بآلية اتخاذ القرارات ودور فقهاء الشريعة فيها، الى جلسة لاحقة، بسبب عدم الاتفاق عليها بعد.



هذه الجلسة، لم تخلُ من الاعتراضات، حيث انسحب نواب المكون المسيحي عنها، اعتراضا على ما وصفوه بتهميش الاقليات.