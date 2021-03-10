الأمم المتحدة تحثّ العراقيات على المشاركة الواسعة في الانتخابات المبكرة

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ايلاف من لندن: فيما احتفل العراق الاثنين بيوم المرأة العالمي فقد اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان العراقية تصوغ معاني الحياة وتدافع عنها بينما اعلن الرئيس برهم صالح مصادقته على قانون الناجيات الايزيديات في حين دعت بعثة الامم المتحدة العراقيات الى مشاركة واسعة في الانتخابات المبكرة المنتظرة.

وخلال اجتماعه بجمع من النسوة العراقيات ضم وزيرات وعضوات في لجنة المرأة النيابية إضافة الى أرامل عدد من ضحايا البلاد والكوادر الطبية النسوية قال الكاظمي "علينا جميعًا أن نقف بفخر أمام شموخ المرأة العراقية وتفانيها، ومواجهتها الأزمات المتكررة التي مرّ بها العراق". واضاف إن المرأة العراقية تخطّت كل التحديات، وتصدّت بشجاعة وثقة بالنفس في مختلف الميادين، وهي تقوم بذلك رغم كل السلبيات التي مازالت موجودة كما نقل عنه مكتبه الاعلامي في بيان صحافي تابعته "ايلاف".

ووصف الكاظمي المرأة العراقية بأنها ذات خصال استثنائية، لأنها تمكنت من صيانة قيم المجتمع عبر كل الحروب والأزمات والكوارث التي مرّت بالعراق وحفظت أمانة المحبة وحمت أواصر عائلتها ومجتمعها.

واشار الى إن من أسباب تراجع المجتمعات هو تعطيلها لقدرات نسائها، فلا يمكن لمجتمع أن يتقدم ونصفه معطل ومكبل. ونوه الى ان دور المرأة قيادي على مستوى المنطقة معتبرا ان المرأة التي تنال فرصة التعبير الكامل عن الراي والقرارهي علامة المستقبل المزدهر و الغد الأفضل.

كما كتب الكاظمي تغريدة على تويتر قال فيها "بكلّ عرفان وتقدير، نرفع أسمى التهاني إلى المرأة العراقية وهي تصوغ معاني الحياة وتدافع عنها، وتمنح وطننا قلادة التعايش والتسامح، وتقف بصمود لتدافع عن قيم المجتمع .كلّ عام والمرأة العراقية والمرأة في كلّ أنحاء العالم بخير".

ومن جهته اعلن الرئيس العراقي برهم صالح عن مصادقته اليوم على قانون انصاف الناجيات الايزيديات الذي يمنحهن دعما معنويا وماديا ويعيد ادماجهن في مجتمعاتهن ويمنحن فرص عمل او رواتب تقاعدية.

كتب صالح في تغريدة على توتيتر تابعتها "ايلاف" قائلا " في يوم المرأة العالمي وتحت قبة البرلمان بحضور السادة رئيس البرلمان ورئيس مجلس القضاء وعدد من بناتنا من الناجيات، تشرّفتُ بالمصادقة على قانون الناجيات الأيزيديات، لإنصاف ضحايا الارهاب من الأيزيديات والتركمان والشبك والمسيحيات، يجسدن للعالم أروع امثلة التضحية والصمود والشرف".

احتفل العراق الاثنين بعيد المرأة العالمي تحت شعار "مشاركة المرأة عنوان البناء والسلام" ونظم تجمع البرلمانيات العراقيات مهرجانا حضره رئيسا البلاد برهم صالح والبرلمان محمد الحلبوسي وعدد من النواب والقيادات السياسية اضافة الى رئيسة بعثة الامم المتحدة لمساعدة العراق جينين هينيس بلاسخارت.

الامم المتحدة تدعو نساء العراق لمشاركة واسعة في الانتخابات

وبالمناسبة نفسها فقد دعت بعثة الامم المتحدة في العراق العراقيات الى مشاركة واسعة في الانتخابات المبكرة المنتظرة في العاشر من تشرين الاول اكتوبر المقبل.

وقالت رئيسة بعثة الامم المتحدة في العراق جينين هينيس- بلاسخارت في بيان تسلمت "ايلاف" نسخة منه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة ان "الاحتفال باليوم الدولي للمرأة من كل عام، نقرّ بأن السلام والتقدم الاجتماعي والتمتع الكامل بالحقوق والحريات الأساسية لا يمكن تحقيقه إلا من خلال المشاركة الفاعلة والتمكين والمساواة للمرأة".

واشارت الى ان موضوع هذا العام "المرأة في القيادة: تحقيق مستقبل متساوٍ في عالم تتفشى فيه جائحة كوفيد-19" يسلّط الضوء على الجهود الهائلة التي تبذلها النساء والفتيات حول العالم في تشكيل مستقبلٍ أكثر مساواة وتعافي من الجائحة مع لفت الانتباه إلى الفجوات المتبقية".

واضافت ان "في العراق، أصبحت النساء في طليعة النضالات المهمّة بشكلٍ متزايد، فمن كوفيد-19 إلى المساواة في الحقوق والعدالة والمساءلة".. مبينة "ان النساء القويات يصنعن مجتمعاً قوياً وزيادة المشاركة السياسية بما في ذلك في الانتخابات، تمكّن النساء من بلوغ إمكاناتهن الكاملة، مما يؤدي بمجتمعاتهن إلى السلام والازدهار".

واوضحت الممثلة الاممية قائلة "نحن جميعاً - كلٌّ من منصبه كقادةٍ أو ناشطين أو مواطنين، نساءً ورجالاً – نتحمل مسؤولية القضاء على الفوارق وتحقيق مستقبل متساوٍ للجميع. يتطلب التعافي القوي بعد الجائحة تضافر جهود الجميع، مع سماع الأصوات الحرة للنساء والفتيات عاليةً وواضحة". وقالت "بالنيابة عن أسرة الأمم المتحدة في العراق أتمنى لكم يوماً دولياً سعيداً للمرأة".

ومن جانبها وجهت نائبة الممثل الخاص للأمين العام لامم المتحدة المنسقة المقيمة ومنسقة الشؤون الإنسانية في العراق فوياشكوفا-سوليورانو التحية للنساء في العراق لدورهنّ الحيوي في مكافحة جائحة كوفيد-١٩، كعاملاتٍ في الخطوط الأمامية في مجال الرعاية الصحية وفي المنزل.

ورحبت بتبنّي مجلس النواب العراقي في الأول من آذار مارس الحالي لقانون الناجيات الأيزيديات، وتعهدت بمواصلة دعم الأمم المتحدة للمرأة في العراق وللحكومة في تنفيذ الالتزامات بموجب أجندة المرأة والسلام والأمن وكذلك القضايا المتعلقة بالهدف 5 من أهداف التنمية المستدامة بشأن تمكين النساء والفتيات.