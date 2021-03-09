اليونكسو تكشف: 73% من الصحفيات يواجهن العنف الرقمي بسبب عملهنّ

بغداد - ياسين صفوان - قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، إن 73% من الصحفيات يواجهن العنف الرقمي بسبب أدائهن عملهنّ.

وقالت اليونسكو في بيان نشر على موقها في "تويتر"، "تُبيّن دراستنا أنّ 73٪ من الصحفيات اللاتي شاركن في الاستبيان يواجهن العنف الرقمي بسبب أدائهن عملهنّ".

وأضافت "يجب على الحكومات ومنصات التواصل الاجتماعي حماية الصحفيات من العنف الرقمي، إذ يضر هذا العنف بحق المرأة في التعبير وحق المجتمع في المعرفة".