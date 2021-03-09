رئاسة الجمهورية تنفي تصريحاً منسوباً لصالح بشأن الاتفاق مع إسرائيل

بغداد - ياسين صفوان - كذبت رئاسة الجمهورية، اليوم الثلاثاء، تصريحاً منسوباً لرئيس الجمهورية برهم صالح بشأن الاتفاق على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وقالت الرئاسة في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "وسائل إعلام وصفحات في مواقع التواصل الاجتماعي تداولت تصريحاً مفبركاً منسوباً لرئيس الجمهورية مفاده أن العراق مستعد لتوقيع اتفاق سلام مع إسرائيل بالتنسيق مع الفلسطينيين".



وأكدت أن "ما يتم تداوله غير صحيح بالمطلق، وأن التصريح مفبرك"، داعيةً "وسائل الإعلام والمدونين لتوخي الدقة والمصداقية وأخذ المعلومات من مصدرها الرسمي، وإلا فان تداول هذه الأخبار بلا تدقيق يهدف إلى الإساءة وإثارة الفوضى، ولغايات مريبة".