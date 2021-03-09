الكاظمي يدعو الوزراء إلى استثمار زيارة البابا في التنمية

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء حسن ناظم خلال مؤتمر صحافي، إن "المحاولة الإجرامية على جسر الأئمة تحاول النيل من رمزية مناسبة استشهاد الإمام الكاظم(ع)"، مؤكداً أن "العراقيين أكدوا وحدتهم بمواجهة العمليات الإرهابية".وبشأن زيارة البابا الى العراق التي اختتمت امس الاثنين، قال ناظم إن "البابا فرنسيس طمأن بأن العراق يحظى بأهمية"، مشيراً الى أن "العراقيين أطلقوا رسالة إلى العالم بأنهم أكفاء للمحبة والسلام".

وأضاف أن "الكاظمي دعا الوزراء إلى استثمار زيارة البابا في التنمية"، موضحاً أن "الكاظمي أوصى الوزراء بزيارة المحافظات ميدانياً".

وتابع أن "زيارة البابا يمكن أن تتحول إلى مشروع تنمية في كل القطاعات".