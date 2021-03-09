ديمقراطيون وجمهوريون يحثون بايدن على ابرام صفقة شاملة مع إيران

جاء ذلك في رسالة قدمها 140 نائباً من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، حثوا فيها إدارة بايدن على السعي إلى إبرام صفقة شاملة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

ودعت رسالة النواب الأمريكيين، إلى "اتفاق يعيد فرض قيود على برنامج إيران النووي والحد من برنامجها للصواريخ الباليستية، كما دعت إلى معالجة ما وصفوه بسلوك إيران الخبيث في منطقة الشرق الأوسط".



وشددت الرسالة على "ضرورة تمديد القيود المفروضة على برنامج إيران النووي حتى تثبت أنها لا تسعى لسلاح نووي"، مطالبة واشنطن وحلفائها "بالتعاطي مع إيران عبر آليات دبلوماسية وعقوبات لتمتثل لالتزاماتها".

وجاء في الرسالة أيضاً "يجب معالجة 3 قضايا مع إيران هي برنامجها النووي وصواريخها الباليستية وتمويلها للإرهاب".

