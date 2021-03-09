انت الان تتابع خبر بالفيديو: ياسر عرفات يزور موسكو لأول مرة... أبرز ما حدث هذا اليوم والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - 1945 - المقاتلات الأمريكية تشن هجوم على اليابان حيث أسقطت على العاصمة طوكيو قنابل تزن حوالي 2000 طن

1956 - المملكة المتحدة تنفي الزعيم القبرصي مكاريوس الثالث إلى جزيرة سيشيل.

1970 - ياسر عرفات يزور موسكو لأول مرة وبداية الدعم السوفيتي لنضاله



1990 - منتخب الكويت لكرة القدم يفوز بكأس بطولة الخليج المقامة في الكويت.

2003 - إنشاء أول قضاء دولي دائم في التاريخ ينظر في جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية

2015 - الطائرة الكهربائية سولار إمبلس 2 تقلع من أبوظبي للقيام برحلة حول العالم بدون وقود.

2018 - انطلاق دورة الألعاب البارالمبية الشتوية 2018 في كوريا الجنوبية.