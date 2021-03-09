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رغم رباعية الذهاب.. حارس باريس: لا نشعر بالأفضلية أمام برشلونة

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بغداد - ياسين صفوان -

2021-03-09 | 15:32

رغم رباعية الذهاب.. حارس باريس: لا نشعر بالأفضلية أمام برشلونة

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شدد كيلور نافاس، حارس مرمى باريس سان جيرمان على صعوبة مواجهة برشلونة، غدا الأربعاء، رغم الفوز ذهابا 4-1 في كامب نو.
قال نافاس في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "بكل وضوح يجب أن نفوز بهذه المباراة، وأن نخوضها بنفس الجدية والرغبة التي لعبنا بها في الذهاب".

وتابع: "بل يجب أن نبدي إصرارا أكبر، يجب أن ندافع ككتلة واحدة، ونستعد لكل شيء".


وبسؤاله عن الخوف من إمكانية عودة برشلونة، رد: "جاهزون لمثل هذا النوع من المباريات، قدمنا أداء مميزا في الذهاب. فريقنا رائع يضم لاعبين أذكياء، وسنواجه منافسا عظيما".

وتطرق كيلور للحديث عن غياب زميله بسبب الإصابة، فقال: "نريد دائما أن يكون الفريق كاملا، وجاهزا بنسبة 100%، لكن علينا التعامل أيضا مع الواقع، فمن الأفضل أن يعود نيمار بجاهزية فنية وبدنية وذهنية مكتملة".

وشدد: "لم يتغير شيء بالنسبة لنا، نحترم برشلونة، ولا نشعر بأي أفضلية أو تفوق عليهم".


وأتم حارس مرمى الفريق الباريسي تصريحاته قائلا: "سعيد بخوض مثل هذه المواجهات، فهي فخر لأي لاعب، وعلينا الاستفادة منها، اللعب ضد برشلونة له دوافع كبيرة، لأنه فريق رائع".
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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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