رغم رباعية الذهاب.. حارس باريس: لا نشعر بالأفضلية أمام برشلونة

قال نافاس في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء: "بكل وضوح يجب أن نفوز بهذه المباراة، وأن نخوضها بنفس الجدية والرغبة التي لعبنا بها في الذهاب".

وتابع: "بل يجب أن نبدي إصرارا أكبر، يجب أن ندافع ككتلة واحدة، ونستعد لكل شيء".



وبسؤاله عن الخوف من إمكانية عودة برشلونة، رد: "جاهزون لمثل هذا النوع من المباريات، قدمنا أداء مميزا في الذهاب. فريقنا رائع يضم لاعبين أذكياء، وسنواجه منافسا عظيما".

وتطرق كيلور للحديث عن غياب زميله نيمار بسبب الإصابة، فقال: "نريد دائما أن يكون الفريق كاملا، وجاهزا بنسبة 100%، لكن علينا التعامل أيضا مع الواقع، فمن الأفضل أن يعود نيمار بجاهزية فنية وبدنية وذهنية مكتملة".

وشدد: "لم يتغير شيء بالنسبة لنا، نحترم برشلونة، ولا نشعر بأي أفضلية أو تفوق عليهم".



وأتم حارس مرمى الفريق الباريسي تصريحاته قائلا: "سعيد بخوض مثل هذه المواجهات، فهي فخر لأي لاعب، وعلينا الاستفادة منها، اللعب ضد برشلونة له دوافع كبيرة، لأنه فريق رائع".