مجلس الوزراء يصوت على صرف مكافأة لعائلات ضحايا كورونا

بغداد - ياسين صفوان - صوت مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، على صرف مكافأة مالية لعائلات ضحايا جائحة كورونا من منتسبي وزارة الصحة.

وقال المجلس في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إنه "بناءا على ماطرحه وزير الصحة والبيئة حسن محمد التميمي بشكل طارئ، مجلس الوزراء يصوت على صرف مكافئة (عشرة مليون دينار) لعائلات ضحايا كورونا من منتسبي وزارة الصحة والبيئة".



وأكدت أن "القرار جاء تقديرا لجهودهم من اجل سلامة المواطن والامن الصحي العراقي".