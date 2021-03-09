انت الان تتابع خبر ديالى تعطل دوامها الرسمي غداً وتستثني فئتين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة ديالى، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة ليوم غد الاربعاء.
وقالت المحافظة في بيان مقتضب، انها "قررت "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية".
وكانت محافظات بغداد وميسان وواسط وبابل، قد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام.
وكانت محافظات بغداد وميسان وواسط وبابل، قد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام.