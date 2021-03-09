ديالى تعطل دوامها الرسمي غداً وتستثني فئتين

وقالت المحافظة في بيان مقتضب، انها "قررت "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية".

وكانت محافظات بغداد وميسان وواسط وبابل، قد أعلنت تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر الكاظم عليه السلام.

