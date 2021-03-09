رئيس الجمهورية يصادق على قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا

بغداد - ياسين صفوان - صادقَ رئيس الجمهورية، برهم صالح، اليوم الثلاثاء، على قانون توفير واستخدام لقاحات جائحة كورونا.

وقال صالح، خلال توقيعه على القانون، بحسب بيان نشره مكتبه وورد إلى الخليج 365، إن "المصادقة تأتي لمواجهة مخاطر جائحة كورونا، والإسراع في توفير اللقاحات للمواطنين وحمايتهم من الآثار الناجمة عن هذا الوباء، وتمكين الكوادر الصحية والطبية في توفير المستلزمات الضرورية لعملية التطعيم".



وجاءت المصادقة، وفقاً للبيان "بعد وصول القانون إلى رئاسة الجمهورية من مجلس النواب بعد أن تمَّ التصويت عليه في المجلس".

