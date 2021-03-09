بابل تنضم لصف المحافظات المعطلة للدوام الرسمي غداً

وقالت المحافظة في بيان مقتضب، أنها "قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية".

وسبقت بابل كل من واسط وميسان وبغداد، بتعطيل الدوام الرسمي، وذلك بسبب ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام.

