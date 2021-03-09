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بابل تنضم لصف المحافظات المعطلة للدوام الرسمي غداً

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة بابل، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء.
وقالت المحافظة في بيان مقتضب، أنها "قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية".

وسبقت بابل كل من واسط وميسان وبغداد، بتعطيل الدوام الرسمي، وذلك بسبب ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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