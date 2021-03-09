انت الان تتابع خبر بابل تنضم لصف المحافظات المعطلة للدوام الرسمي غداً والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت محافظة بابل، الثلاثاء، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء.
وقالت المحافظة في بيان مقتضب، أنها "قررت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الأربعاء باستثناء الدوائر الخدمية والأمنية".
وسبقت بابل كل من واسط وميسان وبغداد، بتعطيل الدوام الرسمي، وذلك بسبب ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام.
وسبقت بابل كل من واسط وميسان وبغداد، بتعطيل الدوام الرسمي، وذلك بسبب ذكرى استشهاد الإمام موسى بن جعفر عليه السلام.