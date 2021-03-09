كربلاء تعطل الدوام الرسمي ليوم غد

وقال مراسل السومرية ان "الحكومة المحلية في محافظة كربلاء، عطلت الدوام الرسمي، ليوم غد الأربعاء، لإحياء ذكرى استشهاد الإمام الكاظم (عليه السلام)".

يشار الى ان الحكومات المحلية في محافظتي واسط وميسان، اعلنت تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاربعاء بمناسبة ذكرى استشهاد الإمام موسى الكاظم (عليه السلام).

