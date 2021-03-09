انت الان تتابع خبر النايف: تعاون بين العراق ومصر في المجالات الزراعية والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث باسم الوزارة حميد النايف في تصريحات صحفية، إن زيارة وزير الزراعة محمد الخفاجي الى مصر كانت ناجحة وأثمرت عن بداية تعاون حقيقي بين العراق ومصر في جميع المجالات للقطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني، سواء كان في مجال المكننة أو عمليات تبادل المعلومات.وأضاف أنه لا شك أن الجانب المصري يتعامل برؤية التبادل وليس الاستثمار بالصحراء استعداداً للنهوض بالقطاع الزراعي، مشيراً الى أن آلية التنفيذ تعتمد على الوفرة المالية من خلال الموازنة التي لم تقر حتى الساعة.

وأكد النايف أن الوزارة ماضية بدعم الفلاحين والمزارعين بغية تطوير القطاع الزراعي ،سواء من خلال البذور أو الأسمدة والمبيدات واللقاحات البيطرية ،فضلاً عن الأعلاف"، مشيراً الى أن "خطة الوزارة تتوقف على زيادة الدعم من خلال وفرة التخصيص المالي.



وتابع أن "خطة الوزارة الأخرى هي حماية المنتج من خلال الحد من التهريب ،وكما هو معروف تطوير الزراعة يرتبط بحماية المنتج ومنع الاستيراد"، موضحاً أنه "في ظل الجائحة كانت لنا مهمة هي توفير المنتجات الزراعية للمواطنين وبأسعار مناسبة كما دعونا الى تسهيل مرور العجلات المحملة بالمواد المختلفة وهناك تعاون في هذا السياق مع الأجهزة الأمنية".