التعليم تصدر قراراً مهماً بشأن الدارسين في المجموعة الطبية خارج العراق

الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أن أنه "إدراكا منها للمصلحة العلمية وحرصا على تكييف بعض حالات الطلبة الدارسين في المجموعة الطبية خارج العراق على وفق السياقات الأكاديمية الممكنة قررت هيأة الرأي في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي معالجة الحالات غير المستوفية شروط الرصانة ومعدل القبول بإحالتهم الى المرحلة النهائية في كليات الطب وطب الأسنان والصيدلة بجامعات بغداد والبصرة والكوفة وكركوك والمستنصرية والنهرين والموصل وذي قار لتعزيز الاختصاص المدروس وأداء الامتحانات حضوريا ويكون نجاح الطالب مجزيا عن امتحان معادلة الشهادة".واضاف البيان، "استكمالا لهذا السياق فإن القرار تضمن أيضا اعتماد معدل لا يقل عن 90% من مخرجات الفرع الاحيائي حصرا لفتح الملف الدراسي للراغبين بدراسة الطب العام خارج العراق للعام الدراسي 2022/2021 وكذلك لأغراض النقل والقبول في الداخل ضمن الكليات المناظرة الأهلية.

وتابع، فيما يعتمد معدل 80% لخريجي الفرع الإحيائي حصرا لغرض فتح الملف أو النقل والقبول في الداخل ضمن الكليات الأهلية بتخصص طب الأسنان والصيدلة".

