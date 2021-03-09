النفط تعلن تجهيز المواكب الخدمية بالوقود وتساهم بحملات التعفير والتعقيم

وقال وكيل الوزارة لشؤون التوزيع حامد يونس، في بيان تلقته "الخليج 365" انه وضمن مبادرات وزارة النفط في المساهمة بانجاح المناسبات والزيارات المليونية وبتوجيه من السيد وزير النفط فقد تم تشكيل غرفة عمليات لمتابعة جهود التشكيلات النفطية بتوفير الوقود والمساهمة الفاعلة في حملات التعفير والتعقيم الشاملة للزائرين وللمناطق والشوارع المؤدية الى مدينة الكاظمية المقدسة، فضلا عن جهد الوزارة في توفير الوقود اللازم للمواكب وللقطاعات الخدمية والقوات الامنية المشاركة في تأمين الحماية للزائرين .واضاف ان الوزارة باشرت باجراءاتها بتجهيز المواكب والجهات الحكومية المشاركة في أحياء الزيارة باحتياجها من المشتقات النفطية واسطوانات الغاز، فضلاً عن تسخير العديد من الاليات والفرق الصحية للمشاركة في حملات التعفير والتعقيم المطلوبة لانجاح هذه الحملات ،مشيرا الى ان ذلك يأتي ضمن خطط الوزارة لتامين الخدمات والحاجات الضرورية للزيارات والمناسبات الدينية المليونية.

واشار البيان الى ان الوزارة اعدت خطة لتهيئة مستلزمات الوقاية من فايروس كورونا، حيث باشرت من خلال فرق متخصصة بالقيام بحملات تعفير وتعقيم شاملة لعدد من المناطق في المدينة المقدسة وللزائرين وفق التوصيات المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.

