انت الان تتابع خبر سان جيرمان يكشف رسميا موقف نيمار من مواجهة برشلونة والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشف باريس سان جيرمان، اليوم الثلاثاء، في بيان رسمي، موقف نجمه البرازيلي نيمار جونيور عن مواجهة برشلونة، غدًا الأربعاء، في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.