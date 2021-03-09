القبض على 36 مطلوبا للقضاء في بابل

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز قيادة شرطة محافظة بابل، خلال الممارسات الأمنية في غضون الـ ٢٤ ساعة الماضية ألقت القبض على عدد من المتهمين الصادرة بحقهم اوامر قبض قضائية".

وبينت القيادة أن "الممارسات أسفرت عن القبض على 36 مطلوبا للقضاء وفق مواد قانونية مختلفة أبرزها جرائم القتل العمد والخطف والسرقة، فضلا عن ضبط (111) مركبة مخالفة من قبل دوريات قسم النجدة والمرور".

