الحكيم يتضامن مع دعوة الكاظمي للحوار الوطني

بغداد - ياسين صفوان - رحب رئيس تيار الحكمة عمار الحكيم، اليوم الثلاثاء، بدعوة الحوار الوطني التي اطلقها رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي.

وقال الحكيم في تغريدة على "تويتر": نتضامن مع دعوة السيد رئيس الوزراء الاستاذ الى حوار وطني ونؤكد أن الفرصة سانحة والأجواء مهيأة للمضي بهذا الحوار ونجدد المطالبة بانخراط جميع القوى السياسية والفعاليات الاجتماعية والأكاديمية بحوار يستوعب جميع الرؤى والافكار البناءة لمعالجة الاخفاقات وتقويم السلبيات.



وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي في تغريدة على تويتر: إخوتي ..أعزائي من المعارضين.. أدعوكم وبكلّ صدق، إلى حوار مفتوح وصريح مع الحكومة على أساس مصلحة البلد وأمنه وسيادته، وعلى قاعدة حفظ أمن العراق ودعم الدولة وسيادة القانون.