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نواب مسيحيون وصابئة وايزيديون ينسحبون من جلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية

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بغداد - ياسين صفوان - انسحب نواب مسيحيون وصابئة وايزيديون، الاثنين، من جلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية.
وقال مصدر برلماني لـ الخليج 365، إن "نواب مسيحيون وصابئة وايزيديون انسحبوا من جلسة التصويت على قانون المحكمة الاتحادية بناءً على طلب رئيس كتلة بابليون النيابية اسوان الكلداني".

واشار المصدر إلى أن "الطلب جاء اعتراضاً على قانون المحكمة الذي يهمش دورهم".


يشار إلى أن البرلمان عقد قبل قليل، جلسته برئاسة محمد الحلبوسي، وتم خلالها التصويت على عدة مواد ضمن قانون المحكمة الاتحادية.
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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