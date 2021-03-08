حقوق الإنسان تكشف عدد حوادث السير في العراق خلال العام الماضي

وقال الغراوي في بيان حصلت الخليج 365 على نسخة منه، إن "عدد حوادث السيارات في العراق بلغ (٤٦٦٦) حادث مروري، تسببت بوفاة (١٥٥٢) مواطن واصابة بحدود (١٠٦٧٠) اخرين، مشيراً إلى تشخيص المفوضية ارتفاعاً ملحوظاً في عدد الحوادث المرورية بسبب انعدام متطلبات السلامة في الطرق وقدمها، ورداءة السيارات المستخدمة من قبل المواطنين".واضاف، أن "محافظة بغداد سجلت اعلى نسبة لعدد الحوادث لعام ٢٠٢٠ بلغت (٨٧١) حادث تلتها محافظة صلاح الدين بـ(٧٩٠) ومحافظة النجف الاشرف بـ(٦٤٨) حادث".

وطالب الغراوي “بشكل عاجل مديرية المرور العامة بمطابقة معايير السلامة في الطرق السريعة والرابطة بين المدن الرئيسية، داعياً امانة بغداد ووزارة الإسكان والاعمار والبلديات العامة وكافة المحافظات بتاثيث الطرق الخارجية والداخلية وتأمين متطلبات السلامة فيها بما يحافظ على حياة المواطنين ويقلل الحوادث المرورية حفاظا على المصلحة العامة".

