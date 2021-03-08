انت الان تتابع خبر تابعوا في نشرة السومرية.. تمديد الحظر والآلاف يواصلون السير نحو الكاظمية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - في اليوم العالمي.. الكاظمي يصف المرأة العراقية بذات الخصال الاستثنائية.. ورئيس الجمهورية يصادق على قانون الناجيات.
= بعد توديع البابا.. رئيس الوزراء يدعو الى حوار مفتوح يعزز وحدة البلاد.. واربيل ترحب.
= بايدن يشيد بزيارة الحبر الاعظم التاريخية الى العراق.. ويعدها رمزا للامل في كل العالم.
= اللجنة العليا تمدد الحظر لمدة أسبوعين،، والالاف يواصلون السير نحو الكاظمية لاحياء مراسم الزيارة.
يمكن متابعة النشرة عبر بث قناة السومرية المباشر على موقعها وتطبيقها