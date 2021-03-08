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تابعوا في نشرة السومرية.. تمديد الحظر والآلاف يواصلون السير نحو الكاظمية

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بغداد - ياسين صفوان - في اليوم العالمي.. الكاظمي يصف المرأة العراقية بذات الخصال الاستثنائية.. ورئيس الجمهورية يصادق على قانون الناجيات.
= بعد توديع البابا.. رئيس الوزراء يدعو الى حوار مفتوح يعزز وحدة البلاد.. واربيل ترحب.

= بايدن يشيد بزيارة الحبر الاعظم التاريخية الى العراق.. ويعدها رمزا للامل في كل العالم.

= اللجنة العليا تمدد الحظر لمدة أسبوعين،، والالاف يواصلون السير نحو الكاظمية لاحياء مراسم الزيارة.

 

يمكن متابعة النشرة عبر بث قناة السومرية المباشر على موقعها وتطبيقها

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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