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مفوضية الانتخابات تمدد مدة تسجيل التحالفات واستلام قوائم المرشحين

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، تمدد مدة تسجيل التحالفات واستلام قوائم المرشحين.
المفوضية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم تمديد مدة تسجيل التحالفات لغاية 1/5/2021".

واضافت أن "مدة استلام قوائم المرشحين لغاية 17/4/2021 تمديداً نهائياً للتحالفات والاحزاب السياسية والمرشحين".

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مريم الجابري

مريم الجابري

صحفى ممارس خريج كلية الاداب قسم اعلام, عملت في العديد من الصحف القومية والمواقع الاعلامية

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