انت الان تتابع خبر مفوضية الانتخابات تمدد مدة تسجيل التحالفات واستلام قوائم المرشحين والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت مفوضية الانتخابات، اليوم الاثنين، تمدد مدة تسجيل التحالفات واستلام قوائم المرشحين.
المفوضية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم تمديد مدة تسجيل التحالفات لغاية 1/5/2021".
واضافت أن "مدة استلام قوائم المرشحين لغاية 17/4/2021 تمديداً نهائياً للتحالفات والاحزاب السياسية والمرشحين".
واضافت أن "مدة استلام قوائم المرشحين لغاية 17/4/2021 تمديداً نهائياً للتحالفات والاحزاب السياسية والمرشحين".