مفوضية الانتخابات تمدد مدة تسجيل التحالفات واستلام قوائم المرشحين

المفوضية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، أنه "تم تمديد مدة تسجيل التحالفات لغاية 1/5/2021".

واضافت أن "مدة استلام قوائم المرشحين لغاية 17/4/2021 تمديداً نهائياً للتحالفات والاحزاب السياسية والمرشحين".

