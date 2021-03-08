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إصابة الرئيس السوري وزوجته بفيروس كورونا

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت الرئاسة السورية، اليوم الاثنين، إصابة الرئيس السوري بشار الأسد وعقيلته أسماء بفيروس كورونا، فيما أشارت إلى أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة.
وقالت الرئاسة السورية في بيان "بعد شعورهما بأعراض خفيفة تشبه أعراض الإصابة بفايروس كوفيد - 19، أجرى الرئيس الأسد وعقيلته أسماء الأسد فحص الـ PCR، وأظهرت النتيجة إصابتهما بالفيروس، علما أنهما بصحة جيدة وحالتهما مستقرة".

ولفت البيان إلى أن "الرئيس وعقيلته سيتابعان عملهما خلال قضائهما فترة الحجر الصحي المنزلي التي ستستمر إلى أسبوعين أو ثلاثة أسابيع".
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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