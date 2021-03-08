اتحاد الكرة يعلن عن طواقم التحيكم للجولة المقبلة

اعلنت لجنة الحكام بإتحاد الكرة، اليوم الاثنين، عن الطواقم التحكيمية للجولة 23 بدوري الكرة الممتاز والتي تنطلق يوم غد الثلاثاء باربع مباريات.

وقالت اللجنة في بيان ورد لـ الخليج 365 إن" الجولة 23 ستشهد يوم غد الثلاثاء لقاء النفط وزاخو بتحكيم الدولي واثق محمد، والسماوة ونفط ميسان بإدارة خالد كريم، ونفط الوسط والكرخ بقيادة الدولي مهند قاسم، والطلبة وبغداد بتحكيم الدولي يوسف سعيد".



وأشار البيان إلى أن "الجولة ستختتم الخميس المقبل بمباراة القاسم والشرطة بقيادة اياد مزاحم، والديوانية واربيل بإدارة علي حسين علي، والحدود والصناعات بتحكيم توانا عثمان، ونفط البصرة والكهرباء بقيادة فيد كريم، والجوية والزوراء ويديرها الدولي محمد سلمان، والميناء والنجف ويحكمها الدولي علي صباح".