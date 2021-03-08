الكاظمي: المرأة العراقية تمنح وطننا قلادة التعايش والتسامح

بغداد - ياسين صفوان - هنأ رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، اليوم الاثنين، المرأة العراقية بمناسبة اليوم العالمي للمرأة.

وقال الكاظمي في تغريدة على "تويتر": "بكل عرفان وتقدير، نرفع أسمى التهاني إلى المرأة العراقية وهي تصوغ معاني الحياة وتدافع عنها، وتمنح وطننا قلادة التعايش والتسامح، وتقف بصمود لتدافع عن قيم المجتمع".



واضاف، "كل عام والمرأة العراقية والمرأة في كل أنحاء العالم بخير".