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انت الان تتابع خبر بالوثائق: مجلس النواب يرسل توصيات لجنة الامر ١٤٨ الى رئيس الوزراء والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أرسل مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، توصيات لجنة الامر 148 الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وبحسب الوثائق، قال الامين العام لمجلس النواب سيروان عبد الله اسماعيل: "الحاقا بكتابا ذي العدد 814/9/1 في 2021/1/26 نحيل الى رئيس الوزراء ربطا تقرير وتوصيات اللجنة النيابية المشكلة بموجب الامر الديواني (148) في 2020/12/17".
الوثائق ادناه:
الوثائق ادناه: