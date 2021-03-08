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بالوثائق: مجلس النواب يرسل توصيات لجنة الامر ١٤٨ الى رئيس الوزراء

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بغداد - ياسين صفوان - أرسل مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، توصيات لجنة الامر 148 الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.
وبحسب الوثائق، قال الامين العام لمجلس النواب سيروان عبد الله اسماعيل: "الحاقا بكتابا ذي العدد 814/9/1 في 2021/1/26 نحيل الى رئيس الوزراء ربطا تقرير وتوصيات اللجنة النيابية المشكلة بموجب الامر الديواني (148) في 2020/12/17".

الوثائق ادناه:

 

 

 

 

 

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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