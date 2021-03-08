انت الان تتابع خبر بالوثائق: مجلس النواب يرسل توصيات لجنة الامر ١٤٨ الى رئيس الوزراء والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أرسل مجلس النواب العراقي، اليوم الاثنين، توصيات لجنة الامر 148 الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي.