انت الان تتابع خبر البابا يصف في تغريدة له نساء العراق بالشجاعات والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وصف البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، نساء العراق بالشجاعات اللواتي يواصلن اعطاء الحياة بالرغم من الانتهاكات والجراحات، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الـ 8 من آذار.