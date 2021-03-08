انت الان تتابع خبر البابا يصف في تغريدة له نساء العراق بالشجاعات والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - وصف البابا فرنسيس، اليوم الاثنين، نساء العراق بالشجاعات اللواتي يواصلن اعطاء الحياة بالرغم من الانتهاكات والجراحات، وذلك بمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف الـ 8 من آذار.
وجاء في تغريدة للبابا تابعتها الخليج 365، "اود ان اشكر من عمق قلبي كل النساء وخاصة نساء العراق النساء الشجاعات اللواتي يواصلن اعطاء الحياة بالرغم من الانتهاكات والجراحات فلتحترم النساء وليمنحن الحرية ليحظين بالاهتمام ويمنحن الفرص".