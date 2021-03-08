اسعار النفط تتجاوز الـ 71 دولارا للبرميل

بغداد - ياسين صفوان - وتجاوز سعر العقود الآجلة لخام برنت مستوى 71 دولارا أميركيا للبرميل الواحد، وذلك للمرة الأولى منذ كانون الثاني 2020.

محمد يوسف

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