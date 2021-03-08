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اسعار النفط تتجاوز الـ 71 دولارا للبرميل

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بغداد - ياسين صفوان - وتجاوز سعر العقود الآجلة لخام برنت مستوى 71 دولارا أميركيا للبرميل الواحد، وذلك للمرة الأولى منذ كانون الثاني 2020.

وأفادت معطيات التداول بارتفاع العقود الآجلة لشهر مايس لمزيج نفط بحر الشمال ماركة برنت بنسبة 2.32 بالمئة لتبلغ 71.15 دولارا للبرميل.


كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط في العقود الآجلة لشهر نيسان بنسبة 2.57 بالمئة ليبلغ 67.81 دولارا للبرميل.

وفي وقت سابق، أظهرت بيانات التداول ارتفاع سعر خام برنت ليتجاوز مستوى 70 دولارا للبرميل.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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