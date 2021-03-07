انت الان تتابع خبر انفجار في مدينة الظهران شرقي السعودية والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أفادت وكالة "رويترز"، مساء اليوم الأحد، نقلاً عن مصادر أهلية بسماع دوي انفجار في مدينة الظهران شرقي السعودية.
ونقلت "رويترز" عن ساكنين أن تم سماع دوي انفجار في حوالي الساعة 20:00-20:30، بينما لم يتم حتى الآن ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث.
وتعتبر الظهران الواقعة في المنطقة الشرقية مركزا إداريا هاما في مجال إنتاج وتكرير النفط في السعودية وتحتضن المدينة مقرا لشركة "أرامكو" إضافة إلى قاعدة أمريكية.
أعلنت قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة في "العمق السعودي".