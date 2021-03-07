انفجار في مدينة الظهران شرقي السعودية

ونقلت "رويترز" عن ساكنين أن تم سماع دوي انفجار في حوالي الساعة 20:00-20:30، بينما لم يتم حتى الآن ذكر مزيد من التفاصيل حول الحادث.

وتعتبر الظهران الواقعة في المنطقة الشرقية مركزا إداريا هاما في مجال إنتاج وتكرير النفط في السعودية وتحتضن المدينة مقرا لشركة "أرامكو" إضافة إلى قاعدة أمريكية.