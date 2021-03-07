رئيس كتلة: صورة 'الاسلامفوبيا' في الغرب ستحطمها زيارة البابا

وقال كنا خلال حديثه لنشرة السومرية، إن "زيارة البابا إلى المرجع السيد علي السيستاني جاءت لتعزيز التقارب بين المكونات".

وأشار إلى أن "الزيارة ستبدد الاوهام التي صنعت في عقول الغرب بشأن الاسلامفوبيا التي تسبب بها داعش والقاعدة والمتطرفين".



واستبعد كنا "عودة المسيح إلى مناطق سكناهم داخل العراق، عازياً ذلك إلى تهديم أكثر من ستة آلاف منزل بشكل كامل، و خمسة آلاف منزل هجر أصحابها، حتى ضاع المسيحون بين وعود الامم المتحدة والحكومة العراقية بإعادتهم إلى مناطقهم".

وبين كنا، إن "المسلمين هم أيضاً تعرضوا لمعاناة وتهجير، وهناك أكثر من 5 ملايين عراقي خارج البلاد"، مؤكداً أن "العراقيين في الخارج لن يعودوا ما لم يتوفر الأمن والاستقرار".