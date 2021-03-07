بعد زيارة البابا.. هل سيعود المسيحيون إلى العراق؟

وقال القصاب خلال حديثه لنشرة السومرية، إن "بناء الدولة الحقيقي يكمن في تضامن أفراد المجتمع من سياسيين ورجال دين وباقي الأفراد"، مؤكداً أن "التضامن كان أهم رسالة حملتها زيارة البابا".

وشدد على ضرورة "خروج الطبقة السياسية عن سياسة الأنا التي دمرت البلاد"، مؤكداً أهمية "استثمار الاماكن السياحية، ومغادرة البهرجة وكلمات المعالي والسيادة، والنظر الى البلد بصورة واقعية من أجل النهوض بالواقع السياحي".



وأشار إلى أن "شخصيات كثيرة ستزور العراق بعد زيارة البابا"، متوقعاً أن "تشهد ذي قار حجاً لاور بعد حج البابا".

ورأى القصاب، أنه "من الصعب جداً عودة المسيحيين المغتربين إلى البلد مجدداً وذلك ليس بسبب الوضع الأمني فحسب بل لانعدام الخدمات أيضاً".