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الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية في 'العمق السعودي'

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بغداد - ياسين صفوان - أعلنت قوات جماعة "أنصار الله" الحوثية، اليوم الأحد، عن تنفيذ عملية عسكرية واسعة في "العمق السعودي".
وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، عبر "تويتر": "بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن التحالف العربي بقيادة عن إسقاطه 12 طائرة مسيرة أطلقتها قوات جماعة "أنصار الله" على المملكة على خلفية تصعيد عسكري جديد في اليمن.


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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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