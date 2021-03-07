الحوثيون يعلنون تنفيذ عملية عسكرية في 'العمق السعودي'

وقال المتحدث باسم قوات الحوثيين، العميد يحيى سريع، عبر "تويتر": "بيان مهم للقوات المسلحة خلال الساعات القادمة للإعلان عن عملية عسكرية واسعة في العمق السعودي".

وفي وقت سابق من اليوم أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية عن إسقاطه 12 طائرة مسيرة أطلقتها قوات جماعة "أنصار الله" على المملكة على خلفية تصعيد عسكري جديد في اليمن.

